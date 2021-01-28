Голикова назвала вредным введение "ковидных паспортов"

Голикова заявила, что вводить "паспорта вакцинации" в регионах России вредно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вводить "ковидные паспорта" в регионах России вредно, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

- Единственным документом, который выдается в РФ - сертификат привитого гражданина. Неважно о какой прививке есть. Эта форма определена Минздравом, она выдается на прививочных пунктах. Комитет по ЧС ВОЗ в настоящее время не рекомендует вводить требования вакцинации для международных поездок. Хочу отметить для глав регионов вредность и нецелесообразность введение паспортов, - объяснила Голикова.

Ранее, как писал сайт KP.ru, Татьяна Голикова сообщила о произведённых в России 8,2 миллиона доз вакцин от коронавируса. Из них 2,7 миллиона доз передали в медицинские организации российских регионов.