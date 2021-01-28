Минтруд: Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн

Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн, заявил Котяков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр труда Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что численность безработных в России снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн. Он рассказал о работе новой программы, разработанной по поручению главы государства для стабилизации на рынке труда.

- Приоритетная задача центра занятости - помочь уязвимым категориям: женщинам с детьми, выпускникам, инвалидам. Программа позволит устроить свыше 220 тысяч граждан. Мы видим, что постепенно ослабляются ограничения, сфера услуг восстанавливается, а программа поможет создать дополнительные рабочие места, - сказал Антон Котяков.

Ранее президент России отмечал, что уровень безработицы в стране является приоритетным вопросом для правительства. Он поручил разработать программу, благодаря которой будут созданы рабочие места для граждан.

Путин также подчеркивал, что пандемия сильно повлияла на уровень безработицы в России.