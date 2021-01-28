Что не так с идеей отказаться от реагентов?

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Статистика неумолима: каждое второе ДТП в России связано с гололедицей на дорогах. И если в Европе эта проблема решена, там в основном обрабатывают дорогу противогололедными реагентами, то у нас регулярно идут споры: давайте посыпать песком или просто чистить. К чему привел отказ от реагентов в ряде регионов, разбиралась редакция КП.

В разное время ряд регионов - Челябинск, Красноярск и Петербург - вышли на эксперимент по механической уборке снега. Так, Северная столица в течение трех сезонов вместо реагентов на дорогах применяла только пескосоляную смесь. Статистика оказалась печальной - доля ДТП с причиной «неудовлетворительные условия содержания и обустройства дорог» выросла в несколько раз, а еще добавились постоянные пылевые бури. В итоге этой зимой Петербург закупил 100 тысяч тонн реагентов.

В Красноярске с нового года количество ДТП из-за скользких дорог выросло с 400 до 600 по сравнению с 2019 годом. В ГИБДД требуют от дорожников вернуть реагенты, которые город решил на пару месяцев не применять, чтобы посмотреть, что будет. Безопасные дороги - чистые дороги. Круглогодичный черный асфальт - это общемировой стандарт, закрепленный и в России в ГОСТ Р 50597.

Чтобы соблюдать данное требование, в городах нашей страны дорожные службы внедряют общемировую практику уборки - с использование материалов, которые позволяют снегу не смерзаться, а оставаться талым и рыхлым, пока его не сметут. Без добавления этих средств снег за пару часов превращается в плотную ледяную корку.

Еще один плюс использования современных антигололедных средств - оперативность. Норма расхода реагентов в 7 - 10 раз ниже, чем пескосоляной смеси. Одним парком техники можно обработать больше улиц за один раз. И сделать это можно заранее - до выпадения осадков. Главным залогом успеха являются — правильное дозирование и прометание талого снега. Не везде удается сразу настроить технику, сыпать «по технологии», привыкнуть обрабатывать дороги до осадков и сметать после. Чтобы вывезти всю многолетнюю грязь, скопившуюся за годы использования песка, требуются время и комплекс мер.

Москве понадобилось несколько лет полного запрета на пескосоляные смеси, устройство моек для грузовиков со строек, правильную организацию газонов и переход на реагенты не только в столице, но и вокруг нее, чтобы в городе стало чище. Специальный штаб сообщает, когда будут осадки и сколько сыпать в граммах антигололедных средств на дороги. И такая кропотливая организация дала свои плоды. Столица, являясь самым густонаселенным и наиболее интенсивным по движению мегаполисом в России, имеет самый низкий уровень зимних аварий и травматизма пешеходов.