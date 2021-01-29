Посол России в США назвал обвинения в применении химоружия спекуляциями Госдепа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон прекратить беспочвенные обвинения в адрес Москвы и в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации химического оружия. Таким образом дипломат прокомментировал утверждения Госдепа о реализации неких российских военно-химических программ.

Антонов назвал подобные высказывания со стороны представителей официальных служб США очередными спекуляциями, которые звучат уже не первый раз.

«Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», - написал дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

Российский посол отметил, что Москва уже не один раз призывала своих партнёров к диалогу и обмену информацией, но все призывы остались без ответа. При этом, как подчеркнул Антонов, Россия полностью ликвидировала все запасы боевых отравляющих веществ, чего нельзя сказать о США.

«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», - сообщил он.