YouTube посчитал американцев владельцем гимна России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи YouTube стали массового жаловаться на монетизацию у блогеров на видеороликах, где есть российский гимн. Видеохостинг утверждает, что у гимна якобы есть правообладатель — некая американская компания Broadcast Music Inc.

Так, блогер Юрий Хованский в своем Telegram-канале сообщил, что опубликовал на YouTube видео с гимном РФ «нота в ноту». Платформа в ответ прислала ему предупреждение: якобы в видео есть «спорный контент» и, если оставить гимн в нем, то можно столкнуться с проблемами авторского права.

Конечно, по российскому законодательству такого быть не может: ни текст, ни мелодия гимна не облагаются авторским правом, ведь они являются государственными символами России.

Аналогичную проблему на YouTube заметили и с композициями «Священная война» и «День Победы», которые якобы принадлежат американской The Orchard Music, сообщает телеканал «360».

Ситуация с гимном России в видеохостинге длится уже не первый год. Еще в 2015 году YouTube, что гимн РФ принадлежит американскому музыкальному издательству The Harry Fox Agency, через пару месяцев владельцем гимна якобы стала другая иностранная компания, а в 2018 году права на гимн «отдали» американской UMPG Publishing. Летом 2020 году YouTube заявлял, что российский гимн принадлежит пользователю TuneCore Publishing.

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