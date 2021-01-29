Маргарита Симоньян в ДНР: «Россия-матушка, забери Донбасс домой». Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Люди Донбасса хотят жить у себя дома и говорить на русском языке, и российская сторона обязана обеспечить им это право. Такое мнение выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян во время своего выступления на проходящем 28 января в Донецке форуме «Русский Донбасс».

- Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими, говорить по-русски, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право. И мы обязана это обеспечить, дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой России. Россия-матушка, забери Донбасс домой, - сказала Маргарита Симоньян.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Донецке обнародовали Доктрину «Русский Донбасс», цель которой состоит в том, чтобы укреплению государственности Донецкой и Луганской народных республик в качестве русских национальных государств, а также вернуть ДНР и ЛНР в сферу русского исторического пространства. В связи с этим сегодня в Донецке состоялся интеграционный форум «Русский Донбасс».