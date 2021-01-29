Биткоин за час подорожал на $5 тысяч после поста Илона Маска Фото: REUTERS

Биткоин сегодня резко подорожал до 37 299 долларов: за один час курс цифровой валюты увеличился на пять тысяч долларов после того, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег биткоина в свою учетную запись в Twitter. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает телевизионный канал CNBS.

В соответствии с данными портала CoinDesk, биткоин в первой сессии сегодняшних торгов рос на 11,09 процента, в пике достигнув 37 204 доллара. С начала текущего года биткойн подорожал примерно на 25 процентов.

Напомним, что в минувшем месяцев курс самой популярной цифровой валюты достиг исторического максимума, поднявшись до отметки в 41,9 тысяч долларов, однако через неделю стоимость биткоина начала стремительно снижаться.

Телеканал объяснил, что такое пристальное внимание к записям в Twitter и заявлениям Илона Маска, вероятнее всего, обусловлено спекуляциями на тему о том, собирается ли американский миллиардер и предприниматель вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.