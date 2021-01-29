В Республике Гвинея зарегистрирована российская вакцина «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что привика от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Республике Гвинея.

"Республика Гвинея стала второй страной Африки, одобрившей применение вакцины "Спутник V". Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России", - сказано в сообщении РПФИ.

Президент страны Альфа Конде уже сделал прививку вакциной. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирован также в Аргентине, Боливии, Сербии, Белоруссии, а также Алжире, Палестине, Венесуэле, Туркмении, Парагвае, Венгрии и ОАЭ.

Напомним, что о первой в мире зарегистрированной вакцине, сообщил летом 2020 года президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что ученым центра Гамалеи удалось создать качественную прививку от коронавируса. По данным НИЦЭМ, заявки на приобретение вакцины в первую неделю поступили более чем от 27 стран.