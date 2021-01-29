Медведев допустил вероятность блокировки своих публикаций в соцсетях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил вероятность блокировки своих аккаунтов в западных социальных сетях.

"Конечно, могут заблокировать, никаких сомнений, но это же тоже палка о двух концах", - заявил Медведев российским СМИ.

Он подчеркнул, что подобные действия принимались ранее в отношении других его коллег, но его публикации пока не подвергались блокировке.

"Но есть у нас отдельные граждане, которые периодически что-то там, что им не нравится, публикуют, и они в силу своей внутренней корпоративной установки это блокируют", - передает слова Медведева ТАСС.

Также зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, мировой пандемии, создания вакцин от коронавируса и предстоящих выборов.

Напомним, ранее Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на сутки. В одной из своей публикаций он резко высказался о мнении американского дипломата Майкла Макфола, который высказался на тему демократии и либерализма в России. Глава «Роскосмоса» раскритиковал данный пост бывшего американского посла.