Кардиолог посоветовал завязать с алкоголем сердечникам, переболевшим COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный врач-кардиолог Владимир Хорошев объяснил, можно ли принимать алкоголь сердечникам, переболевшим коронавирусом. COVID-19 негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, а алкоголь может усугубить ситуацию.

Сердечникам сложно восстановиться после коронавируса. Чтобы минимизировать последствия поражения артерий и артериальных капилляров нужно улучшать реологические свойства крови.

- Нужно принимать препараты, улучшающие текучесть крови. Это аспирин во всех его проявлениях. После болезни данные препараты нужно принимать не от случая к случаю, а постоянно, - рассказал собеседник ФАН.

Врач посоветовал избегать переохлаждения и перегревания. Особенно стоит беречь ноги, если они замерзают, то происходит сужение артериальный капилляров кожи.

- Уменьшается объем протекаемой кров, скапливается большое количество недоокисленных продуктов, — объяснил Владимир Хорошев.

Не допустить этого поможет хорошая обувь. А если в планах дальняя прогулка, то можно взять с собой термос с горячим напитком. А вот алкоголь туда добавлять не стоит.

- Я настоятельно не рекомендую принятие алкоголя, тем более крепкого, а его употребление с целью избежать переохлаждения бессмысленно, - заключает врач.

Спиртное приведет к спазму артериальных сосудов, особенно мелких, а это только усиливает дефицит кислорода, потому что уменьшается приток артериальной крови.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко предположил, что февраль и март текущего года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать, пишет газета "Известия".