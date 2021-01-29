Владимир Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи

Жириновский предложил открыть в России публичные дома для обуздания молодежи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" предложил идею для усмирения нрава молодежи России, которая активно выходит на несанкционированные акции протеста.

"Я хочу вам предложить вариант, который не всем понравится. Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30% поддержат. Давайте во всех крупных городах откроем публичные дома", - заявил политик.

Он отметил, что российская молодежь - это неженатые холостяки, в основе своей, которым некуда девать свою энергию.

"В два-три раза понизится агрессивность молодежи. Но это не самый лучший вариант – публичные дома с точки зрения этики и морали. Но мы должны находить варианты. Если мы не хотим дать возможность высказываться, давайте больше залов откроем. Но не все любят заниматься борьбой, боксом, футболом. Они просто хотят в хороших костюмах где-то в скверике, где-то по бульварам походить, поговорить. Давайте эту возможность дадим", - рассуждал Жириновский в эфире.

Он отметил, что молодые люди всегда найдут возможность встречаться, даже вне рамок митинга. Владимир Вольфович уверен, что в стране должна проводиться целенаправленная работа по выбору профессии и воспитания молодых людей. Он напомнил, что отсутствие таковой "дает свои плоды".

"Вот осудили на 15 лет, по-моему, солдата, который убил в Забайкальском крае восемь сослуживцев. 24 года дали! Жизнь его уничтожена! И восемь сослуживцем уничтожены. А почему? Где политработник? Где заместитель командира роты по воспитательной работе? Они не знают, не умеют. Они закончили училище, где их этому не учили", - напомнил Жириновский трагический случай, произошедший осенью 2020 года.

Он отметил, что соцработники должны индивидуально подходить к воспитательной работе каждого молодого гражданина в армии или учебном заведении страны.

Жириновский подчеркнул, что в России есть образовательно-воспитательные программы, но они имеют малый охват аудитории.

"Вот смотрите, администрация президента проводит под Солнечногорском «Территорию смыслов». Отлично! Всего пять тысяч человек, а молодежи у нас 30 миллионов!", - заключил политик.