Сергей Собянин заявил, что половина жителей Москвы переболели коронавирусом

Сергей Собянин заявил, что половина жителей Москвы переболели COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом.

"Те люди, которые знают, что они переболели, им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что количество повторных заболеваний меньше 1%. Он также заявил, что для подстраховки резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионы страны отправлено свыше 4 доз прививки от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Напомним, что 18 января в России, согласно указу президента Владимира Путина, началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививка выполняется препаратом "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована летом 2020 года.