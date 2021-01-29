Сергей Собянин назвал «хрупкой динамикой» ситуацию с COVID-19 в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующее снятие коронавирусных ограничений в столице будет зависеть от людей и их желания выполнять общие санитарные требования.

"Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Он подчеркнул, что еще много граждан находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Градоначальник также отметил, что больше половины жителей Москвы переболели коронавирусной инфекцией. Собянин подчеркнул, что им пока прививаться не стоит. Он отметил, что количество повторных заболеваний меньше 1%.

Для подстраховки резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заключил Мэр.

Напомним, ранее Собянин заявил, что в столице возобновляется работа ночных заведений.