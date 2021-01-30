Названы продукты, которые быстрее всего подорожают в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики рынка провели исследование и выяснили, какие продукты в наступившем году подорожают. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Согласно результатам экспертов, цены на продукты питания в России будут в основном расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.

Прежде всего прогнозируется подорожании зерна - главного источника питания для птиц, свиней и коров. При этом, если зерно будет дорожать, то, вероятнее всего, это приведет к росту цен на муку, крупу и хлеб, яйца птиц, молоко и мясо.

Также вслед за этими продуктами могут подорожать бакалея, кондитерские изделия и консервы, пишет "МК".