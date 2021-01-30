Последнее сообщение умирающей от коронавируса многодетной матери поразило родственников

Жительница Британии из города Кардифф, 40-летняя Карен Хоббс, умирающая от коронавируса призвала в соцсетях молиться за ее здоровье перед введением в искусственную кому. Об этом пишет ITV News.

Сообщается, что женщина описывала в социальных сетях весь процесс лечения и ситуацию с covid-19 в больнице. Однако последнее ее сообщение поразило родственников.

- Меня вводят в искусственную кому. Врачи предупредили, что я могу не выжить. Пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы я очнулась и вернулась домой к своим детям. Ужас – это не то слово! – написала Хоббс.

В результате британка скончалась, у нее остались пятеро детей.