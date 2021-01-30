Доктор Комаровский описал два сценария повторной встречи с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о двух сценариях в случае повторного заболевания коронавирусной инфекцией.

По его словам, во второй раз реакция организма на COVID-19 будет во многом зависеть от наличия антител. В случае, если переболевший переболел антитела, то либо он не заразится вообще, либо перенесёт заболевание в лёгкой форме.

«После перенесения инфекции в организме человека есть антитела в крови и клетки памяти, отвечающие за синтез антител. Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела (3–6 месяцев после болезни), то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще», - отметил врач. в Instagram

В другом случае, по данным Комаровского, если активной циркуляции антител нет, и остались только клетки памяти, то организму понадобится время для распознавания патогена. Однако в данном случае антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а само заболевание будет протекать намного легче.