Задержан еще один участник незаконной акции в центре Москвы 23 января. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взят под стражу еще один участник протеста, прошедшего в Москве 23 января.

СК расследует дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом kp.ru сообщили в ГСУ СК России по г. Москве.

По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, нанес сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в голову. Его задержали. По местам жительства фигуранта проведены обыски, в ходе которых обнаружены предметы имеющие значения для дела, а также бронежилет, военная экипировка и ножи.

Мужчину взяли под стражу. В данный момент проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее следственный комитет завел 6 дел по факту нарушения закона на несанкционированных акциях протеста в Москве 23 января. Так, обвинения предъявлены в связи с нападением протестующих на полицейских и росгвардейцев, порчу гостранспорта и блокирование дорог и путей.