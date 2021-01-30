Три украинских военачальника подали в суд на Минобороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три украинских высокопоставленных военачальника подали в суд иски против министерства обороны Украины с требованием отменить вынесенные в отношении них дисциплинарные взыскания по итогам служебного расследования.

По данным агентства «Украинские новости», двое – главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Руслан Хомчак и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук – обратились в Окружной административный суд Киева, третий – командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Дроздов – в Винницкий окружной административный суд.

Издание отмечает, что всем троим дисциплинарные взыскания были вынесены, предположительно по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26, произошедшего 25 сентября прошлого года в Харьковской области.

Напомним, как писал сайт kp.ru, тогда при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, в общей сложности 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. Из них 25 погибли.

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