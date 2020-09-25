Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020: Создаётся госкомиссия

Район катастрофы оцеплен полицейскими

Власти Украины создали государственную комиссию для выяснения всех обстоятельств и причин авиакатастрофы в Харьковской области. На продолжаются поисково-спасательные работы.

Создание правительственной комиссии президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины. Он также сообщил, что завтра, 26 сентября, прибудет к месту авиакатастрофы.

Глава области сообщил о 22 погибших, МВД сообщало ранее, что при крушении Ан-26 погибли 20 человек. Ещё два тяжело ранены, остальных спасатели и полиция.

Самолёт упал в двух километрах от военного аэропорта. Очевидцы, сообщившие о крушении Ан-26, указали, что горящий самолёт лежит около проезжей части на 530 километре трассы Харьков-Киев.

Район катастрофы сразу оцепили полицейские. К настоящему моменту пожар потушен, но спасатели до сих пор ищут нескольких человек. Есть вероятность, что они выпрыгнули из самолёта в момент крушения.