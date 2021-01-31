В центре Москвы на перекрытых силовиками улицах нет скоплений протестующих

На московских улицах, которые ранее перекрыли силовики, мало людей Фото: Александр КОЦ

В центре Москвы 31 января не наблюдается скоплений участников акции протеста в поддержку Алексея Навального, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Ещё до начала митинга силовики перекрыли проход пешеходам на нескольких центральных улицах. Также в Москве до особого распоряжения полиции были закрыты семь станций метро.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что полиция выставила металлические ограждения на Лубянском проезде, Мясницкой улице и всех улицах, прилегающих к Лубянке.

В Москве усилены меры безопасности. Возле станций метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" с 8:00 выставлены автозаки и спецтехника.