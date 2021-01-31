В Совете Федерации ответили на призыв ФБК* к Байдену ввести санкции

Призыв сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"* к властям США о введении санкций против нескольких российских чиновников, "попахивает" изменой родине, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В список ФБК*, переданый президенту США Джо Байдену, включены 35 персон. Он опубликован в газете The Washington Post/

Джабаров также призвал Генеральную прокуратуру и ФСБ жёстко отреагировать на действия сторонников политика Алексея Навального.

Джабаров также назвал "Фонд борьбы с коррупцией"* "прогнившей структурой" и заявил, что фонд стремится вернуть Россию в события 1991 года.

* ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента