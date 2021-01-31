В Москве задержали Юлию Навальную

Юлия Навальная задержана Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жена российского политика Алексея Навальная Юлия задержана на акции протеста 31 января. В своём Instagram Юлия Навальная сообщила, что участвует в митинге в Сокольниках.

Корреспондент ТАСС сообщает, что Юлию Навальную задержали, когда она с другими протестующими направлялась в сторону следственного изолятора "Матросская тишина", где арестован Алексей Навальный.

- Юлию Навальную задержали, статус её пока неизвестен, поскольку нет связи. Ни в одно ОВД она пока не поступала, - сообщила адвокат Навальной Светлана Давыдова.

На предыдущей акции в поддержку Навального, как сообщал сайт KP.ru, 23 января Юлия также была задержана. Она опубликовала в своём Instagram фото из автозака, а позже её адвокат Вероника Полякова сообщила, что Юлия находится в ОВД "Сокол".

Ранее МВД и прокуратура сообщали об ответственности за участие в несанкционированных акциях.