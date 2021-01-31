ОНК: на незаконной акции в Москве задержали около 150 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали примерно 150 участников незаконной акции протеста в Москве. Об этом агентству ТАСС в воскресенье, 31 января, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Отмечается, что жалоб на нарушения, в том числе при транспортировке в отделы правоохранительных органов, в ОНК пока что не поступало. Задерживали участников незаконных акций, в основном, около станций метро «Чистые пруды», «Трубная», «Красные ворота», на Сухаревской и Комсомольской площадях.

Как сообщал сайт kp.ru, задержания прошли также возле следственного изолятора «Матросская тишина», в котором в настоящее время сидит арестованный оппозиционный блогер Алексей Навальный. Полиция не позволила протестующим собраться около здания, оцепив его.

Ранее правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности вплоть до уголовной за участие в несанкционированной акции 31 января.