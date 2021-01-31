Автомобиль Росгвардии загорелся в центре Москвы. Фото: Twitter

В центре Москвы сегодня загорелся автомобиль Росгвардии. Это произошло в Тверском районе российской столицы из-за технической неисправности транспортного средства, сообщили в воскресенье, 31 января, в пресс-службе столичного главка правоохранительного органа.

- Мы подтверждаем факт возгорания служебного автомобиля Росгвардии. Причиной данного происшествия, по предварительным данным, стали технические неполадки. В результате происшествия никто не пострадал, - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что служебная машина Ford Transit загорелась на парковке в Вознесенском переулке в центре российской столицы. Пожар охватил пять квадратных метров, его быстро потушили прибывшие на место спасатели. На фоне проходящих в Москве несанкционированных акций протеста сперва подозревали поджог, однако эта версия так и не подтвердилась.