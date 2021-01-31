В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации Фото: Олег УКЛАДОВ

Член Палаты представителей американского Конгресса, демократ Стивен Линч заразился коронавирусной инфекции после того вакцинации от заболевания. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил телевизионный канал CNN, ссылаясь на официального представителя законодателя.

Положительный тест на наличие инфекции конгрессмен сдал в минувшую пятницу, незадолго до этого инфицировался также один из его подчиненных. Отмечается, что Стивен Линц переносит болезнь без клинических симптомов. В настоящее время законодатель планирует уйти на самоизоляцию и выполнять свои обязанности в дистанционном формате.

Вторую дозу вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, американскому конгрессмену ввели до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена 20 января.

Сообщается также, что разработчики препарата предупреждали, что вакцинация предотвращает заболевание, вызываемое коронавирусом, но необязательно само заражение инфекцией. Кроме того, на формирование иммунитета от COVID-19 после прививки, как правило, «требуется несколько недель».