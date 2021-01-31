Кузнецова заявила об уменьшении числа задержанных детей на незаконных акциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что число задержанных несовершеннолетних на незаконных акция в воскресенье, 31 января, значительно меньше, чем неделей ранее. Об этом омбудсмен написала на своей странице в социальной сети Facebook.

- В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы. Детский омбудсмены в регионах страны внимательно следили за происходящим на незаконных митингах, они были рядом на тот случай, если детям потребуется помощь, - отметила Анна Кузнецова.

Она призвала к активной работе с несовершеннолетними, в частности к работе по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что случаи участия несовершеннолетних в незаконной акции в российской столице в это воскресенье, 31 января, были единичными.