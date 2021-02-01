Дмитрий Медведев: пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пандемия коронавирусной инфекции оживила идею о четырехдневной рабочей недели, однако уточнил, что переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Медведев отметил, что пандемия «внесла свои краски», и теперь многие перешли на удаленку и действительно работают уже не пять дней.

«Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день», - заявил зампред Совбеза РФ, добавив, что скорее всего «мы к этой идее вернемся».

Напомним, впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев сообщил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра. Идею эту он высказал, выступая на Международной конференции труда в Женеве.