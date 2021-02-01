Запись на вакцинацию от коронавируса в России открыта на портале госуслуг с 31 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в России открыта на портале госуслуг с воскресенья, 31 января. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«31 января на портале госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19», - сообщил вице-премьер.

Чернышенко уточнил, что ранее, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, регионы в свою очередь отлаживали механизм взаимодействия с системой здравоохранения на местах, с порталом госуслуг

Вице-премьер отметил, что сейчас для удобства желающих пройти вакцинацию на главной странице портала появился отдельный баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел.

По его словам, в форме данные «предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить». В итоге остается только выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобнее привиться, уточнив, что если в выбранной медицинской организации нет свободных слотов для записи, то можно оставить заявку в листе ожидания.

«То есть он никуда не теряется, и ему приходит информация, как только появляется свободное время», - добавил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве, а также где в столице можно сделать прививку от COVID-19.