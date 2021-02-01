Аналитик Александр Купцикевич предсказал рост рубля в феврале

Аналитик предсказал рост рубля в феврале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время февральского прогноза аналитики отталкиваются от более оптимистичного сценария. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич сравнил ситуацию 2020 года с ситуацией 2014 года и предположил, что курс рубля дальше может пойти по аналогичному сценарию.

«Вступая в февраль, мы все же отталкиваемся от более оптимистичного сценария с уверенным восстановительным ростом, так как именно ему мы наблюдали после девальвации 2014 года, сравнимой с провалом в первые месяцы 2020 года», - цитирует эксперта «Российская газета».

Аналитик добавил, что если не брать в расчет экстремально негативный 2020 год, что в период с 2015 по 2019 гг рубль стабильно демонстрировал рост по отношению к доллару на 7,5%.

«Потенциальное укрепление на 7,5% за февраль-апрель уведет USDRUB в область 70 к концу апреля. А за февраль USDRUB способна просесть к 73,5, если рынок останется в фарватере средней динамики 2015-2019 годов», - добавил Купцикевич.

Добавим, что утром на открытии торгов Московской биржи доллар и евро опустились по отношению к показателям пятницы. Значение доллара составило 75,6 рубля, а евро - 91,71 рубля, передает «Свободная пресса».