Песков: ФБК* призывом ввести санкции подтвердил свой статус иноагента

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* своим призывом ввести санкции против россиян подтвердил статус иноагента. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что позиция Москвы по санкционной риторике Запада «в целом хорошо известна».

«Мы не приемлем эти санкции, мы считаем их абсолютно неприемлемыми … Что касается вот этого фонда и всех этих писем, и призывов. Ну фонд* просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», - отметил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли обращение ФБК* к Вашингтону с просьбой ввести санкции против ряда россиян.

Песков отметил, что санкции являются «совершенно неправильным методом ведения межгосударственных отношений, никакой перспективы у этого метода нет», а также Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России.

Напомним, ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК призывает руководство США ввести санкции.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в список иноагентов