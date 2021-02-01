Наина Ельцина возложила цветы к могиле своего мужа Бориса Ельцина

В понедельник, 1 февраля, Наина Ельцина возложила цветы к могиле своего мужа, первого президента России Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 90 лет.

Церемония возложения цветов прошла на Новодевичьем кладбище в Москве.

В церемонии приняли участие сотрудники «Ельцин центра» Екатеринбурга, друзья и соратники Бориса Ельцина, первый руководитель Управления делами резидента РФ в 1993-2000 годах Павел Бородин, глава организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, журналист Николай Сванидзе.

Наина Ельцина поблагодарила собравшихся и пожелала им здоровья.

Возложить цветы на могилу Бориса Ельцина в понедельник, 1 февраля, собирается и действующий президент России Владимир Путин. «Сегодня президент имеет в виду возложить цветы к могиле Бориса Николаевича Ельцина ... Президент будет на Новодевичьем кладбище», - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил Россией с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года, и ушел из жизни в апреле 2007 года