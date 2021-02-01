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Зеленский пожаловался на необходимость "стоять с протянутой рукой" ради вакцин от коронавируса

Президент рассказал, что главы европейских стран согласились помочь Украине за счёт собственных запасов вакцин
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Зеленский отметил, что европейские лидеры согласились помогать Украине за счет собственных запасов вакцин

Владимир Зеленский отметил, что европейские лидеры согласились помогать Украине за счет собственных запасов вакцин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телекомпании HBO и порталу Axios, что руководству страны "очень неприятно стоять с протянутой рукой" в вопросе поставок вакцины от коронавируса.

Отвечая на вопрос о переменах в отношениях Киева с союзниками из-за ситуации с поставками вакцин, Зеленский напомнил, что Украина не входит в состав Европейского союза.

- Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счёт собственных запасов вакцин, - отметил президент Украины.

При этом президент добавил, что руководству этих стран будет сложно объяснить своим гражданам поставку препарата на Украину.

- И я понимаю это. Но они будут давать нам небольшими партиями, - добавил президент Украины.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Владимир Зеленский заявил в том же интервью, что был шокирован событиями в Капитолии 6 января.