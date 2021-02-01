Зеленский пожаловался на необходимость "стоять с протянутой рукой" ради вакцин от коронавируса

Владимир Зеленский отметил, что европейские лидеры согласились помогать Украине за счет собственных запасов вакцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телекомпании HBO и порталу Axios, что руководству страны "очень неприятно стоять с протянутой рукой" в вопросе поставок вакцины от коронавируса.

Отвечая на вопрос о переменах в отношениях Киева с союзниками из-за ситуации с поставками вакцин, Зеленский напомнил, что Украина не входит в состав Европейского союза.

- Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счёт собственных запасов вакцин, - отметил президент Украины.

При этом президент добавил, что руководству этих стран будет сложно объяснить своим гражданам поставку препарата на Украину.

- И я понимаю это. Но они будут давать нам небольшими партиями, - добавил президент Украины.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Владимир Зеленский заявил в том же интервью, что был шокирован событиями в Капитолии 6 января.