Онищенко предложил считать заболевших коронавирусом по-новому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко предложил считать заболевших коронавирусом по-новому.

- Мы наблюдаем демонизацию коронавируса: сегодня речь идет уже о более чем 103 миллионах заболевших COVID-19, — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Огромная цифра получилась в результате суммирования показателей с ноября 2019 года, когда начали вести статистику. Данные накапливаются, но не отражают реального положения дел, уверен эксперт. Куда корректнее будет вести подсчет по принципу заболеваемости гриппа или ОРВИ.

- Завершился год - подвели итоги и начали считать по новой. Считаю, что с коронавирусом нам надо возвращаться к общепринятым нормам подсчета заболеваемости,- рассуждает депутат.

Единственная инфекция, по которой обоснованно ведется накопительный подсчет – это ВИЧ/СПИД.

- Эти показатели учитываются с 1998 года. Это оправдано, так как ВИЧ - это на всю жизнь, у этой инфекции длинный инкубационный период, есть и другие особенности. COVID-19, который является респираторной инфекцией, пора считать по годам.Это будет правильно не только с эпидемиологической, но и с психологической точки зрения, - заключил депутат.

Он подчеркнул, что сегодняшние глобальные цифры носят пугающий характер, что порождает в людях новые страхи.

В России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19 запущена на портале госуслуг, пишет газета "Известия".