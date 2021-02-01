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Коронавирус Covid-19

Вирусолог Лоуренс Ян перечислил меры профилактики британского штамма коронавируса

Медик напомнил, что этот вирус более агрессивных, если предыдущие вариации
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Вирусолог рассказал, как защитить себя от британского штамма коронавирса

Вирусолог рассказал, как защитить себя от британского штамма коронавирса

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Британский штамм коронавируской инфекции передается также как и штаммы-предшественники – через личный контакт. А значит и меры профилактики в случае с этим заболеванием необходимо соблюдать общепризнанные. Об этом заявил известный вирусолог Лоуренс Ян.

«Поэтому такие меры, как ношение маски, гигиена рук, социальное дистанцирование и избегание большого скопления людей в одном помещении, предотвратят заражение», - цитирует медика NEWS.Ru.

Вирусолог добавил, что на сегодняшний день британский штамм коронавируса распространился уже во многих странах. По предварительным данным, он более агрессивный и смертоносный, чем предыдущие вариации. В связи с этим Ян призвал граждан неукоснительно соблюдать введенные правила безопасности и ограничительные меры, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Также вирусолог отметил, что возлагает большие надежды на массовую вакцинацию от коронавируса.