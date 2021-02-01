Украина запретила въезд солисту группы «Песняры» Дайнеко из-за посещения Крыма Фото: REUTERS

Cолисту белорусской группы «Песняры» запретили въезда на Украину из-за посещения Крыма. О запрете въезда сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы незалежной.

«В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», - говорится в заявлении ведомства.

В погранслужбе сообщили, что в связи с нарушением украинского законодательства запрет на въезд в страну будет действовать три года. Белорусского гражданина задержали в киевском аэропорту Борисполь, и, по заявлению пресс-службы ведомства, он вылетел рейсом в Минск.

При этом пограничники не назвали имя белорусского гражданина. В то же время, по данным издания «Украинская правда», речь идет о солисте группы «Песняры» Валерии Дайнеко.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в ходе референдума 2014 года, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. Украина закрыла пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года МИД незалежной предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок в Крым».