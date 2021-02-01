TikTok заблокировал контент 11 аккаунтов с призывами к участию в незаконных митингах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть TikTok полностью или частично заблокировала 11 аккаунтов пользователей, которые призывал к участи в несанкционированных акциях, а также агитировали к участию в них несовершеннолетних. Об этом заявил глава рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич.

«Я много говорил о том, чтобы западные соцсети блокировали контент, который противоречит правовым нормам нашей страны. Свершилось! TikTok прислушался к призывам гражданских активистов, то есть нас с вами», - сообщил он в Telegram-канале.

Малькевич отметил, что в палате внимательно следили за теми аккаунтами, которые призывали к участию несанкционированным митингам и агитировали несовершеннолетних.

«И сейчас мы видим, что эти аккаунты частично или полностью заблокированы», - заявил он, уточнив, что из 14 самых активных аккаунтов доступ был ограничен к двум, весь контент удалили у пяти, а у четырех аккаунтов запрещенный контент был удален точечно.

Однако, по его словам, TikTok пока еще принял меры не ко всем пользователям, которые публиковали противоправный контент.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России прошли несогласованные акции протеста, на которых многие были задержаны. Однако уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что случаи участия несовершеннолетних в незаконной акции в столице были единичными.