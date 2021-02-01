Полиция в США применила перцовый спрей к 9-летней девочке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полицейские города Рочестер в штате Нью-Йорк в США применили перцовый спрей по отношению к девятилетней девочке.

Как передает газета The New York Times, инцидент произошел на минувший неделе, 29 января, когда в экстренные службы поступил звонок с заявлением о проблемах в семь.

Приехав на вызов, полицейские обнаружили девятилетнюю девочку. По словам начальника полиции Андре Андерсон, она «дала понять, что хотела убить себя и свою маму». Он рассказал, что девочка сначала пыталась сбежать, в то время как правоохранители пытались поместить ее на заднее сидение полицейской машины, чтобы доставить в больницу. Андерсон сообщил, что девочка оказала сопротивление, и пнула одного из сотрудников полиции.

Правоохранители опубликовала видео произошедшего. На видео слышно, что девочка сопротивляется сотрудникам полиции и говорит, что не будет садиться в полицейскую машину, пока не увидит своего отца. Правоохранители надели на ребенка наручники, после чего вновь попытались посадить ее в автомобиль, однако она снова оказала сопротивление, и полицейские применили перцовый баллончик.

Девочка была доставлена в больницу, ее уже выписали.

Мэр города Рочестера Лавли Уоррен призвала правоохранителей с большим сочувствием относиться к подобным происшествиям, и отметила, что департаменту необходимо пересмотреть внутреннюю культуру в полиции, а ее сотрудники должны улучшить подготовку по ослаблению напряжения в подобных ситуациях.