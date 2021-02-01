Илон Маск чипировал обезьяну и обучил ее видеоиграм

Илон Маск Фото: REUTERS

Основать компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о вживлении в мозг обезьяны чипа, который сделал её способной играть в видеоигры.

Маск заявил об очередном эксперименте своей компании Neuralink в социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций. В разговоре с одним из пользователей, который поинтересовался о последних разработках, предприниматель сообщил о появлении обезьяны с беспроводным имплантом в мозге. В августе миллиардер говорил, что подобное устройство было успешно имплантировано в мозг свиньи.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», - приводит Bloomberg слова Маска.

По его словам, чип полностью скрыт под кожей примата без вреда для него, назвав саму обезьяну счастливой. Миллиардер отметил, что в Neuralink созданы «лучшие условия для обезьян», и признался, что в будущем они хотели бы, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг.

Маск пообещал, что видео с чипированной обезьяной будет опубликовано примерно через месяц.