Путин о Ельцине: «Страна должна помнить о таких людях» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин, возложив цветы к могиле Бориса Ельцина в понедельник, 1 февраля, сказал, что страна должна помнить о таких людях, как первый президент России. При этом глава государства отметил, что и сам никогда о нем не забудет.

- Задним числом все умные, но вот когда события накатываются, как снежный ком, это совсем другая ситуация. Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности. Что отличало Бориса Николаевича - отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность. И за то, что делал сам, и за судьбу страны, - подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что Борис Ельцин возглавил государство в один из самых сложных периодов истории, в «критический период, когда стоял вопрос о существовании России как независимой страны, единого и целостного государства».