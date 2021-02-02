Музыкальный лейбл расторг контракт с Мэрилином Мэнсоном из-за скандала с насилием над женщинами

Пять девушек обвинили певца Мэрилина Мэнсона в насилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как пять девушек обвинили певца Мэрилина Мэнсона в насилии, американская звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings расторгла с ним контракт, сообщает Hollywood Reporter.

«В свете возмутительных утверждений, озвученных сегодня Эваной Рэйчел Вуд и другими женщинами, которые обвинили Мэрилина Мэнсона в издевательствах по отношению к ним, Loma Vista немедленно прекращает продвижение его последнего альбома», - цитирует издание заявление пресс-службы компании.

Музыкальный лейбл также сообщает, что «на фоне этих тревожных событий» принял решение не работать с Мэрилином Мэнсоном и над его будущими проектами.

По данным Hollywood Reporter, с сайта компании удалены все упоминания о певце, с которым лейбл сотрудничал с 2015 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 февраля звезда сериала «Мир Дикого Запада» призналась, что разорвала помолвку со своим бывшим возлюбленным Брайаном Уорнером, более известным как Мэрилин Мэнсон, из-за многолетних издевательств с его стороны. После этого заявления актрисы о недостойном поведении певца но отношению к ним сообщили еще четыре девушки.