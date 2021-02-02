Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами

В России предложили ввести продовольственную поддержку нуждающихся
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В России предложили ввести продовольственную поддержку нуждающихся: ежемесячно переводить деньги на продукты малоимущим гражданам.
С такой инициативой выступил Минпромторг, а замглавы ведомства Виктор Евтухов направил в правительство 39-страничный доклад о разработанных министерством мерах поддержки нуждающихся россиян, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в кабинете министров.
По информации издания, если эту идею одобрят в кабмине, помощь от государства могут получить, в частности, беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также людях, которые находятся в социальных учреждениях – например, в больницах, интернатах или домах престарелых.
Напомним, как писал сайт kp.ru, глава комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих.