Лайнер возвращается в аэропорт вылета Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет Нижний Новгород - Ростов подал сигнал ЧС. Лайнер возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает сайт flightradar, отслеживающий передвижение рейсов.

Как известно, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR должен был вылететь из аэропорта в 06:30, но рейс задержали на 30 минут. Прилететь в Ростов-на-Дону лайнер должен был в 08:20.

Напомним, накануне в московском аэропорту Шереметьево благополучно приземлился пассажирский самолет рейса Анталья – Москва с поврежденным шасси. После посадки лайнер было отбуксировано из-за неисправности стойки шасси. На борту находились 186 пассажиров, и шесть членов экипажа.

Незадолго до этого в Шереметьево совершил посадку пассажирский самолет рейса Владивосток – Москва. У воздушного судна сработал датчик отказа тормозной системы. На борту лайнера находились 140 пассажиров и шесть членов экипажа.