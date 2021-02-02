Самый дорогой билет в январе обошелся путешественнику в 500 тысяч рублей

Названы направления, куда поездки в январе стоили дороже всего Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики сервиса OneTwoTrip проанализировали цены на билеты в январе и назвали направления, которые оказались самыми дорогими. Билеты были куплеты в первый месяц года с вылетом из Москвы.

Самым дорогим оказался перелет из Москвы в Канкун и обратно. За него путешественник отдал 502 тысяч рублей.

Вторая строчка у маршрута Москва-Мале и обратно – 469 тысяч рублей. А замыкает тройку лидеров билет в один конец в Дубай. Такой перелет стоил 354 тысяч рублей.

Если говорить о поездах, то самая дорогая поездка была совершена из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне. Билет обошелся в 29 тысяч рублей.

За 25,9 тысяч рублей кто-то приобрел путешествие на «Сапсане» в обратном направлении. Третью стройку рейтинга занимает поездка по маршруту Краснодар-Сургут – 23,4 тысячи рублей, сообщает RT.

Ранее россияне рассказали о главных расстройствах во время путешествий. Большинство переживают, если намечаются непредвиденные расходы. Треть опасается испорченных впечатлений и впустую потраченного времени. Такими данными сервис "Тут.ру" поделился с газетой "Известия".