УФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель УФСИН в ходе судебного заседания в здании Мосгорсуда попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

"Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А, приговоренного Замоскорецким судом к условному наказанию, на срок 3 года 6 месяцев", – заявил он.

Судебное заседание Симоновского суда столицы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Во время заседания прокурор отметил, что Алексей Навальный не встал на путь исправления, во время исправительного срока и скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Блогер был обязан выполнять условия и требования, как другие осужденные.

Напомним, что 2 февраля начался суд на российским оппозиционером Алексеем Навальным. Сайт kp.ru следит за развитием событий, наши журналисты находятся на месте.