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Коронавирус Covid-19

Вирусологи рассказали, от чего зависит формирование иммунитета после вакцинации

Специалисты объяснили, что не все зависит от выбранной вакцины
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Вирусологи рассказали, от чего зависит эффективность прививки

Вирусологи рассказали, от чего зависит эффективность прививки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Формирование иммунитета к коронавирусной инфекции после вакцинации зависит не только от выбранной вакцины, а от индивидуальной переносимости пациента. Об этом рассказали специалисты ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

«Формирование иммунитета зависит от многих факторов - как со стороны прививаемого, так и со стороны самого патогена, включая реализацию его иммуногенных свойств в вакцине», - цитирует представителя центра вирусологии «Российская газета».

Эксперты отмечают, что в настоящее время данных о большей или меньшей эпидемиологической эффективности какого-либо препарата для вакцинации нет. Они напомнили, что в настоящее время для россиян массово доступна вакцина от COVID-19 – «Спутник V», однако уже в скором времени начнется вакцинация и другим, уже известным препаратом – «ЭпиВакКорона».

При этом специалисты отмечают, что эффективность вакцинации уже доказана, а в условиях пандемии откладывать прививку не стоит.

«Наши знания о сезонных проявлениях вируса SARS-CoV-2 являются неполными. Вакцинация может позволить нам обеспечить эпидемиологически спокойный весенне-летний сезон», - добавили вирусологи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на вакцинацию от коронавируса записалось уже порядка 500 тысяч человек. А еще более 300 тысяч – уже сделали прививку, пишет РИАМО.