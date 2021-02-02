Россия вышла па плато по коронавирусу, сообщил инфекционист

Россия вышла па плато по COVID-19, сообщил инфекционист. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом в РФ. Он отметил, что количество людей, имеющих иммунитет, выросло.

"Мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам", - рассказал Вознесенский РИА Новости.

Он напомнил, что ранее Сергей Собянин и эксперты Роспотребнадзора говорили о том, что половина населения крупных городов страны уже имеют иммунитет к болезни.

"Если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то, получается, что мы уже вышли на плато и уже идем по нисходящей", - отметил кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

Напомним, что 18 января, согласно указу президента РФ, началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.