Путин поблагодарил учителей, взявших на себя дополнительную нагрузку в период пандемии

Путин поблагодарил лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года". Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских учителей, которые в период пандемии коронавируса взяли на себя дополнительную нагрузку.

"Хочу сказать спасибо и вам, и всем преподавателям за работу в это сложное время. Прекрасно понимаю, какую серьезную дополнительную нагрузку вы на себя взяли", - сказал Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".

В "острый" период пандемии коронавирусной инфекции правительство страны приняло решение перевести школы и высшие учебные заведения на дистанционное обучение.

В связи с этим были перенесены ЕГЭ и вступительные экзамены в вузах. Последний звонок и выпускные в большинстве своем прошли в России в режиме онлайн.

Начиная с первого сентября 2020 года учащиеся вернулись к традиционной форме обучения.