Он увидел свою тень: знаменитый сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

Сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы Фото: REUTERS

Американский "народный метеоролог" сурок Фил не спешит радовать нас хорошими новостями. Грызун предсказывает, что зима в этом году весна наступит поздно.

2 февраля в мире празднуют День Сурка. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Если же Фил не видит своей тени из-за облачной погоды, то ожидается ранний приход весны.

Прогноз грызуна озвучил Джефф Ланди — президент так называемого Внутреннего круга, объединяющего местных жителей, которые уже много лет соблюдают эту традицию. "Еще шесть недель зимы" - объявил Ланди от имени сурка.

Ежегодно на холм Гобблер-Ноб, откуда Филу удобнее всего давать предсказания, съезжаются тысячи туристов. Правда, в этом году они остались без увлекательного зрелища. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в онлайн-формате. Трансляция велась на сайте местного «Клуба сурка».

В общей сложности ФИЛ делал предсказания в 135-й раз. Эта традиция зародилась в Панксатони в 1886 году. Правда, за последние десять лет его прогнозы сбывались лишь в 40% случаев.