Где будет сидеть Алексей Навальный после решения суда от 2 февраля 2021 года: блогера отправят в колонию в ЦФО

Алексей Навальный получил 3,5 года колонии Фото: REUTERS

Блогер Алексей Навальный, которому во вторник, 2 февраля 2021 года, по решению суда условное наказание было заменено на реальное, должен отправиться в колонию. О том, где будет сидеть Навальный, сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев

По его словам, осужденный, после вступления в силу озвученного приговора должен быть этапирован. Скорее всего, по мнению Зуева, это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах.

- По закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Алексея Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет таких колоний, то его должны этапировать в ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа страны, - рассказал зампред ОНК "Интерфаксу".

Напомним, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии по делу "Ив Роше". Однако сидеть, с учетом уже отбытого наказания в виде домашнего ареста, он будет только 2,5 года.

Как сообщал сайт kp.ru, на слушание дела Навального в этот день приехали представители тринадцати стран и Евросоюза. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на этом суде является вмешательством во внутренние дела России.

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