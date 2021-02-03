Журнал The Lancet подтвердил эффективность "Спутника V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из самых авторитетных международных научно-медицинских журналов The Lancet опубликовал очередную публикацию о российской вакцине «"Спутник V".

В материалах говорится, что в целом эффективность препарата составила 91,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шах и мат критикам российской вакцины: эффективность «Спутника V» подтверждена публикацией в журнале The Lancet

Разработчики первой в мире зарегистрированной прививки от COVID-19 рассказали о промежуточных итогах испытания на широком круге добровольцев (подробности)