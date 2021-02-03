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Журнал The Lancet подтвердил эффективность "Спутника V"

Российская вакцина показала отличный результат в борьбе с covid-19
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Журнал The Lancet подтвердил эффективность "Спутника V"

Журнал The Lancet подтвердил эффективность "Спутника V"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из самых авторитетных международных научно-медицинских журналов The Lancet опубликовал очередную публикацию о российской вакцине «"Спутник V".

В материалах говорится, что в целом эффективность препарата составила 91,6%.

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